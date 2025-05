La sfida di Irto e le regionali aperte

la riflessione

L’annunciata riconferma di Nicola Irto alla guida del Pd calabrese forse apre di fatto la campagna elettorale per le regionali. In mezzo, il ballottaggio di Lamezia Terme che assume un’importanza particolare. Ci sono ancora venti mesi prima delle regionali e una serie di variabili non indifferenti. Non vi è dubbio che Roberto Occhiuto sia un politico di spessore. E che governare una regione come la Calabria sia difficile. Occhiuto ha sacrificato la sua salute per un impegno gravoso. Se avesse rinunciato alla candidatura il 2021 oggi sarebbe nel governo Meloni. In questi mesi probabilmente si capirà se la partita è aperta. Il centrosinistra e il centrodestra hanno in comune di non avere vinto le ultime elezioni. Anche se a vincerle sono stati esponenti autonomisti comunque di sinistra.

Il Pd per tentare di vincere deve mettere in campo una proposta valida e credibile. Il candidato sarà Irto? È probabile che l’intera coalizione glielo chieda. Ma in ogni caso potrebbe essere una partita aperta. Anche se il centrosinistra avrà di fronte un uomo di peso che ha capacità politiche. Tra le variabili c’è anche ciò che farà il centrodestra, chiamato in periferia a un’apertura partecipativa. Mentre il centrosinistra ha l’opzione di una presenza socialista che rinasce ed è attrattiva. Sbagliato fare pronostici. Mentre è più saggio rimanere sul presente.

