Minacce alla figlia di Meloni, l’autore è un prof

il caso

ROMA Sarebbe un docente residente in Campania l’autore delle minacce di morte via social alla figlia di Giorgia Meloni. È questo l’esito dei primi accertamenti condotti dal ministero dell’Istruzione, secondo quanto riporta l’Ansa. Era stato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami a diffondere lo screenshot di un post su Facebook in cui si legge: «Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola», ossia Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a pietrate dal suo ex Alessio Tucci. Sino a qui era solo trapelato che a pubblicare quell’ingiuria – la figlia della premier Ginevra ha 7 anni – fosse stato un «dipendente del ministero dell’Istruzione», ma gli accertamenti disposti dal ministro Giuseppe Valditara stanno portando evidentemente all’identificazione più precisa. Tanto che nel pomeriggio Valditara ha diffuso una nota generica sì, ma chiara nel puntare il dito contro le responsabilità dei docenti ben oltre ciò che accade dentro le mura di scuola: anche sui social o in pubblico, è il senso del richiamo, i docenti sono tenuti al rispetto dei più rigorosi principi di decoro e dignità e a proseguire la loro costante opera educatrice. Pena le sanzioni disciplinari.

