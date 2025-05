Morto a Falerna per un malore, il medico non si presenta all’audizione dell’Asp

la ricostruzione del caso

LAMEZIA TERME Era stato convocato dal commissario dell’Asp di Catanzaro, Antonio Battistini, ma non si è presentato. Nessuna audizione, dunque, per il medico che sarebbe stato assente dalla postazione di Falerna della Guardia medica nel giorno in cui è morto un uomo, in piazza, dopo aver accusato un malore. Lo riporta la Gazzetta del Sud questa mattina. Il medico, infatti, avrebbe comunicato a Battistini di essere malato e quindi impossibilitato a presenziare all’appuntamento, via mail. Nel frattempo l’Azienda sanitaria provinciale catanzarese ha concluso l’indagine interna per ricostruire i fatti. Nei prossimi giorni, dopo il weekend e la festa del 2 giugno, sarà depositato un esposto-denuncia nei confronti del medico, per interruzione di pubblico servizio alla Procura. (redazione@corrierecal.it)

