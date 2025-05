l’intimidazione

ROSARNO Ignoti hanno esploso stamattina numerosi colpi d’arma da fuoco nel centro storico di Rosarno, grosso centro agricolo della Piana di Gioia Tauro. Secondo quanto si è appreso, il gruppo, composto da almeno tre individui incappucciati, avrebbe preso di mira un esercizio commerciale, senza conseguenze fisiche per le numerose persone presenti che affollavano la zona. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della luogotenenza che hanno avviato le indagini, interrogando i presenti e il presunto obiettivo di quel che appare come un vero e proprio raid intimidatorio. I carabinieri, dopo avere informato la Procura della Repubblica di Palmi, hanno posto sotto sequestro preventivo gli impianti di videosorveglianza della zona. Rosarno è uno dei comuni della Piana di Gioia Tauro dove operano storicamente alcune delle più potenti cosche della ‘ndrangheta calabrese, come i Pesce, i Bellocco e i Pisano.

