Calcio, la Cremonese torna in Serie A

il responso a sorpresa

LA SPEZIA Partita dai due volti. Ai padroni di casa basterebbe il pareggio, dopo lo 0-0 dell’andata; i lombardi per sperare nella promozione devono vincere. La Cremonese parte forte e passa a metà primo tempo. La reazione dei liguri non arriva, così nella ripresa i grigiorossi prima raddoppiano e poi addirittura si portano sul 3-0. Quando la partita sembra chiusa, lo Spezia si sveglia e in due minuti accorcia fino al 3-2. Forcing finale dei liguri alla ricerca del pareggio con la Cremonese in difficoltà. Arriva il fischio finale. Festa della squadra di mister Giovanni Stroppa che festeggia sotto la curva ospite la sesta promozione dei lombardi nella massima serie: per l’ex calciatore del Milan si tratta di una sorta di bis rispetto a tre anni, sempre contro Luca D’Angelo: con il Monza andò a vincere a Pisa, pur forte del 2-0 dell’andata. Disperazione invece per lo Spezia.

Il tabellino

Spezia (3-5-2)

Gori 5; Wisniewski 5, Hristov 5.5, Mateju 5 (32′ st Reca 6); Elia 5.5 (32′ st Vignali 6), S. Esposito 6, Nagy 5.5 (19′ st Cassata 6), Bandinelli 5.5 (19′ st Kouda 6), Aurelio 5.5; P. Esposito 6, Di Serio 5.5 (23′ st Lapadula 5.5). In panchina: Chichizola, Salva Ferrer, Falcinelli, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. Allenatore: D’Angelo 5.5

Cremonese (3-5-2)

Fulignati 6; Barbieri 6 (47′ st Bianchetti sv), Ceccherini 6, Folino 6.5; Collocolo 7, Vazquez 7.5 (35′ st Valoti 5.5), Castagnetti 6.5 (28′ st Pickel 5.5), Vandeputte 6.5 (28′ st Gelli 6), Azzi 7; De Luca 7.5 (47′ st Nasti 4), Johnsen 6. In panchina: Drago, Tannander, Antov, Majer, Moretti, Bonazzoli, Zanimacchia. Allenatore: Stroppa 7.

Arbitro Colombo di Como 5

Reti 25′ pt De Luca, 17′ st Collocolo, 34′ st De Luca, 38′ st P. Esposito, 39′ st Vignali.

Note Serata serena, terreno in perfette condizioni

Espulsi Vignali al 50′ st per condotta violenta e Nasti al 54′ st per proteste

Ammoniti P. Esposito, Vazquez, Barbieri, Vandeputte, Valoti, Johnsen, Reca

Angoli 2-4

Recupero 2′; 9′