“Facciamo Chiarezza”, Doris Lo Moro incontra i cittadini sull’Isola Pedonale

verso il ballottaggio

LAMEZIA TERME Un incontro per chi vuole capire davvero cosa c’è in gioco. Per chi non vuole che il destino della città venga deciso altrove. Per chi crede che Lamezia debba restare in mano ai lametini, e non finire sotto il controllo di chi resta nell’ombra. Questa sera, domenica 1° giugno, alle ore 20:00, sull’Isola Pedonale di Corso Giovanni Nicotera, Doris Lo Moro incontrerà i cittadini di Lamezia Terme per un comizio pubblico in vista del ballottaggio dell’8 e 9 giugno. Sarà un momento di confronto autentico. La candidata sindaca parlerà con franchezza delle sfide che attendono la città e delle risposte concrete contenute nel suo programma. Senza giri di parole, senza promesse vuote. «Abbiamo scelto la strada della verità, anche quando fa male – dichiara Doris Lo Moro – I cittadini meritano rispetto, e rispetto significa dire le cose come stanno. Lamezia ha bisogno di una guida trasparente, che risponda solo alla città, non ad altri interessi.» L’invito è rivolto a tutte e tutti: a chi non si accontenta, a chi crede ancora che Lamezia meriti di più. E soprattutto a chi non vuole che qualcun altro, dietro le quinte, decida al posto nostro.