La musica come opportunità per i giovani: i vincitori del concorso “V. Scaramuzza”

i talenti di calabria

CROTONE Con il concerto dei primi classificati, ieri all’Auditorium del Liceo Musicale “O. Stillo”, è calato il sipario sulla XXVIII Edizione del concorso Internazionale “V. Scaramuzza” ideato e gestito dalla Società Beethoven Acam di Crotone.

Una realtà artistica unica nell’ambito dei tantissimi concorsi che si realizzano nel panorama musicale italiano.

Unica, poiché oltre ad offrire ai vincitori i soliti premi in denaro, offre una serie di concerti in qualità di solisti e concerti con l’orchestra da camera “O. Stillo” gestita dall’Associazione.

Una realtà quindi particolare poiché i giovani virtuosi emergenti hanno la possibilità di essere inseriti in un cartellone concertistico prestigioso accanto ad artisti di fama Internazionale , oltre ad avere riconosciuto il concerto ai fini delle graduatorie scolastiche per l’insegnamento poiché l’associazione è inserita da tantissimi anni nel Fus.

Una realtà, quindi, unica in un panorama artistico musicale, come quello calabrese che non offre grandi possibilità ai tantissimi giovani virtuosi che si affacciano nel panorama concertistico internazionale.

Oltre duecento sono stati i partecipanti a questa edizione provenienti da tutte le parti del mondo, partendo dalla sezione per categorie per finire al settore interpretativo.

Le giurie hanno avuto un gran da fare nel selezionare e individuare i più meritevoli considerato l’altissimo livello artistico che i giovani esprimevano.

I vincitori

Nel settore pianistico per categorie: primo premio Policaro Francesco Cat C, secondo Premio Policaro Chiara, Terzo premio Di Donato Christian – Gambuzza Vincenzo – Giuseppe Monaca.

Settore 4 Mani. Primo Classificato Fortunato Annamaria – Rebecca Ventrella; Secondo Classificato Vincenzo Gambuzza – Monachino Luca.

Settore Esecuzione Pianistica. Primo classificato Cristian De Martino, secondo classificato Agati Riccardo, terzo classificato Antonio Savora.

Settore Musica da Camera. Primo assoluto classificato duo Vito Alessio Galianno Christian Summa, Primo premio duo Elena Tallarico – Catavero Mirko, Secondo Premio duo Bilotta Manuele Samuele Claudia Milicchio.

Settore Chitarra. Primo premio non assegnato; secondo Premio Villirillo Emmanuele, terzo premio Eleonora Parisi.

Settore fiati. Pagnotta Armando primo premio assoluto; Christian Summa Primo premio.

Tutti i primi classificati realizzeranno i loro concerti nella Stagione concertistica della Società Beethoven, con e senza l’Orchestra, 2025-2026 oltre ai concerti offerti dalla famosissima Associazione “F Zadra” di Corato (Bari).

Per i settori Interpretativo Musica da Camera, solisti, pianoforte a 4 mani, vincono concerti anche i secondi e terzi classificati.

Un bella realtà che fa, ormai da anni, di Crotone un palcoscenico artistico di selezione di talenti, alcuni dei quali delle edizioni trascorse sono costantemente presenti sui palcoscenici internazionali di tutto il mondo.