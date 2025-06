calcio in tv

Torna questa sera, lunedì 2 giugno alle 20:40 su L’altro Corriere Tv (canale 75), l’appuntamento settimanale con “I Fatti del Calcio”, il programma condotto da Giuseppe Milicchio che analizza con competenza e passione i temi più caldi del panorama calcistico, con un occhio attento al territorio calabrese.

La puntata di oggi sarà interamente dedicata alla delicata situazione del Cosenza Calcio, stretto tra speranze e preoccupazioni in vista della scadenza del 6 giugno, data entro la quale il club dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Nelle ultime ore si è fatto il nome di Vincenzo Oliva, imprenditore originario di Tarsia (nel Cosentino) ma da anni residente nel Modenese, come possibile figura interessata al futuro societario del club rossoblù. Oliva è titolare della VF Costruzioni e Restauri, azienda fondata nel 2013 e operante nel settore dell’edilizia.

Durante la trasmissione ci sarà spazio per analisi, retroscena e possibili scenari, grazie anche agli ospiti in studio: Luciano De Paola, ex calciatore del Cosenza, il giornalista di TuttoSport Sandro Mosca, e il noto tifoso Felice Arieta, voce appassionata della curva rossoblù.

L’appuntamento è quindi per questa sera su L’altro Corriere Tv, per una puntata da non perdere che promette aggiornamenti e riflessioni sul destino di uno dei club più rappresentativi della Calabria.

