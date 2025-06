Lamezia, Doris Lo Moro in piazza Roma per incontrare i cittadini del quartiere Bella

l’appuntamento

LAMEZIA TERME Prosegue il percorso di ascolto e confronto della candidata sindaca Doris Lo Moro, che oggi – lunedì 2 giugno – sarà alle ore 19:00 in Piazza Roma, nel cuore del quartiere Bella, per un nuovo incontro pubblico con la cittadinanza.

L’iniziativa – si legge in una nota – nasce con un obiettivo chiaro: ascoltare i bisogni e discutere insieme delle sfide quotidiane che vivono i quartieri, troppo spesso dimenticati dai processi decisionali.

«Una città è viva e forte quando nessuna parte del suo territorio viene lasciata indietro. – ha dichiarato Doris Lo Moro – Oggi sarò in piazza per ascoltare, per aprire un dialogo diretto con i cittadini, per capire da vicino le reali esigenze di chi vive i nostri quartieri.»

L’incontro si inserisce nel ciclo di appuntamenti sul territorio che la candidata sta portando avanti per riportare la politica tra le persone, nelle piazze, nei rioni, dove si tocca con mano il senso della comunità.

