Rende, il toto-assessori è un risiko per “liberare” posti in Consiglio

le nuove amministrazioni

RENDE Passato il momento del conteggio, della festa e della proclamazione, in attesa del primo consiglio dell’era Principe si apre la settimana delle consultazioni per disegnare la giunta. Per mercoledì 4 giugno il sindaco avrebbe convocato un primo vertice con gli eletti per discutere delle deleghe da assegnare: la partita non è solo formale ma politica, e ad ogni ruolo corrisponde un impegno ma soprattutto una prospettiva di permanenza o meno nella “stanza dei bottoni”.

Un vecchio adagio della realpolitik dice che il presidente del Consiglio è a servizio del sindaco mentre un assessore o un vicesindaco è “di proprietà” del primo cittadino: il caso di Maria Pia Funaro a Cosenza (eletta con una gran messe di voti e poi estromessa dalla giunta e di conseguenza dal consiglio) racconta meglio di qualunque analisi questo tipo di scenario.

È il motivo per cui i campioni delle preferenze stanno valutando in queste ore quali proposte accettare o meno: il weekend lungo che si conclude oggi con la Festa della Repubblica dovrà portare consiglio.

Da un lato sembra quasi fisiologica più che scontata l’ipotesi Pierpaolo Iantorno (Rende Riformista) alla presidenza della massima assise elettiva cittadina: una delle figure cardine di questa tornata elettorale – schieratasi con Principe al termine della lunga campagna referendaria per il No alla città unica e accantonata l’idea di correre egli stesso per la poltrona di sindaco, peraltro dopo un’esperienza amministrativa con Marcello Manna – avrebbe così il giusto protagonismo e farebbe scattare in automatico il seggio di Luigi Superbo (222 voti), anch’egli legato alla precedente amministrazione. L’idea di Sandro Principe sarebbe però anche quella di avere in maggioranza Cesare Loizzo, che sempre in Rende Riformista è stato il quarto candidato più eletto, con 200 preferenze: è qui che entra in campo Marinella Castiglione (seconda donna più votata dopo Veronica Stellato, 472 con Insieme per Rende) forte già di un’esperienza da assessore anche in questo caso in epoca Manna.

Proprio in Insieme per Rende – la lista in assoluto più votata (3.696 suffragi, pari al 17,99%) – un altro risiko che immagina il campione di preferenze Andrea Cuzzocrea (549) in giunta “promuoverebbe” tra i banchi della maggioranza il primo dei non eletti Clelio Gelsomino (350).

Altra partita interessante è quella di InnovaRende: qui parrebbe quasi certa invece la promozione in giunta di Carlo Scola (403), come Loizzo vicinissimo al sindaco per legami di parentela, e conseguente ingresso in consiglio di Francesco Midulla (259), primo dei non eletti grazie alle decine di voti che gli hanno permesso di staccare le due competitor interne quasi appaiate Mariarosalba Bernaudo (229) e Marianna Gazzaruso (226).

Fin qui le ipotesi basate però su incastri di cui si parla almeno da una settimana, il resto – a partire ad esempio dal ruolo che la pattuglia di Orlandino Greco e Idm potrà avere nel nuovo corso principiano – si ferma attualmente al livello delle supposizioni se non della fantapolitica. Ancora una settimana e il quadro potrebbe essere ben più definito. (euf)

Nella foto Sandro Principe e Veronica Stellato durante la campagna elettorale

