Rende, ecco la composizione definitiva del consiglio comunale

RENDE Con un paio di sorprese rispetto alle previsioni di due giorni fa – quando mancavano ancora due sezioni sulle 34 totali – si definisce ufficialmente l’assetto del prossimo consiglio comunale a Rende: a Insieme per Rende, la lista in assoluto più votata (3.696 voti, pari al 17,99%) e dunque gruppo più nutrito della maggioranza, andranno 5 seggi e cioè Andrea Cuzzocrea (549 preferenze), Francesco Beltrano (537), Veronica Stellato (472: consigliera donna più votata), Francesco Greco (374) e Francesco “Rando” Gentile (365); Clelio Gelsomino resta fuori dal Consiglio per una manciata di voti (350) ma per la sua vicinanza al sindaco durante tutta la campagna elettorale e non solo, se si pensa a quella referendaria, non è escluso un suo ruolo di primo piano.

Le altre cinque liste che hanno sostenuto Sandro Principe esprimeranno due consiglieri ciascuno: in particolare per Rende Riformista Pierpaolo Iantorno (618: per il candidato più votato in assoluto potrebbe profilarsi la carica di presidente del Consiglio) e Marinella Castiglione (466), restano invece fuori candidati di peso come Luigi Superbo (222) e Cesare Loizzo (200); per InnovaRende Carlo Scola (403) e Francesco Adamo (363); per Avanti Rende Libera – PSI Michele Morrone (520) e Francesco Tenuta (330), fuori due nomi forti come Franchino De Rango (198) e Domenico Ziccarelli (113); per RendeAvanti i consiglieri eletti sono Valerio Cavalieri (353) e Daniela Ielasi (256) che la spunta sul docente Unical Massimo La Deda (203); infine sotto le insegne di IDM eletti Federico Belvedere (319) ed Emilio De Bartolo (282), fuori dai giochi in questo caso Pino Chiappetta ed Eleonora Cafiero, che si fermano rispettivamente a 173 e 171 preferenze, superati entrambi da Ada Perna (183).

Gli altri

Nei banchi della minoranza, accanto al candidato sindaco sconfitto Marco Ghionna sederanno 4 consiglieri: due di Rende Azzurra, uno di Fratelli d’Italia e uno della lista Futuro; per quanto riguarda la prima lista confermato l’ingresso in consiglio di Stefania Galassi (390) mentre Luigi A. Marafioti (358) alla fine la spunta su Enrico Monaco (351) ed Eugenio Aceto (263), capolista oltre che coordinatore cittadino di Forza Italia. Fratelli d’Italia porta invece in consiglio Eugenio Trombino (195), per Futuro entra Gianluca Garritano (133).

Gli altri due candidati sindaco sconfitti ma che entreranno in consiglio comunale – a differenza dell’indipendente Luciano Bonanno (379) – sono la pentastellata Rossella Gallo (1.174) e il civico Giovanni Bilotti (3.090): accanto a lui Adriana Calvelli di GenerAzione (381) mentre al fotofinish Alessia Rausa (Progressisti Democratici) viene superata per 40 voti da Fabrizio Totera (262 contro 302, mentre l’altro nome forte Carlo Petrassi si ferma a 233).

Tra luci e ombre

Infine, rimanendo nella compagine bilottiana, da notare un dato invidiabile in termini assoluti (le performance di Rossana Ferrante, Andrea Pellicori e Romina Provenzano in Partecipazione Rende: rispettivamente 317, 259 e 190 preferenze per loro) ma senza possibilità di entrare in Consiglio per il risultato della coalizione che sosteneva Bilotti.

Presentano numeri ben diversi le tre liste rimaste fuori nel centrodestra: La Rende che vuoi, Noi Moderati e Prima Rende, quest’ultima a trazione leghista (il consigliere uscente Giovanni Gagliardi incassa comunque 141 voti), raggranellano un totale di 368, 345 e 272 preferenze ciascuna, tutte sotto il 2%. I due candidati più votati nelle due liste a sostegno di Rossella Gallo – ma che non avranno accesso in Consiglio – sono Domenico Passarelli di Sinistra per Rende (128) e Domenico Miceli (109) del Movimento 5 Stelle. Ultima annotazione: le donne in consiglio sono 6, la metà delle quali in maggioranza. (euf)

