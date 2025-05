Elezioni Rende, ecco la possibile composizione del consiglio comunale

i dati elettorali

RENDE Sarà composta da dieci consiglieri la pattuglia dei principiani in consiglio comunale di Rende: cinque seggi saranno occupati dai candidati di Insieme per Rende: se i dati ancora non ufficiali dovessero essere confermati, a sedere nel gruppo più nutrito della maggioranza saranno Andrea Cuzzocrea, Veronica Stellato, Francesco Beltrano, Francesco Gentile e Clelio Gelsomino. Le altre cinque liste che hanno sostenuto Sandro Principe esprimeranno due consiglieri ciascuno: in particolare per Rende Riformista Pierpaolo Iantorno e Marinella Castiglione (fuori Luigi Superbo e Cesare Loizzo), per InnovaRende Carlo Scola e Francesco Adamo (non ce l’avrebbe fatta Francesco Midulla), per Avanti Rende Libera – PSI Michele Morrone e Francesco Tenuta (fuori due nomi forti come Franchino De Rango e Domenico Ziccarelli), per Rende Avanti i consiglieri eletti dovrebbero essere Valerio Cavalieri e Daniela Ielasi e infine sotto le insegne di IDM Federico Belvedere ed Emilio De Bartolo (sembrerebbero fuori dai giochi invece Pino Chiappetta ed Eleonora Cafiero).

Il centrodestra

Nei banchi della minoranza, accanto al candidato sindaco sconfitto Marco Ghionna sederanno due consiglieri di Rende Azzurra, uno di Fratelli d’Italia e uno della lista Futuro: per quanto riguarda la prima lista dovrebbero entrare in consiglio Stefania Galassi ed Enrico Monaco, dunque resterebbero fuori candidati di peso come Luigi Marafioti ed Eugenio Aceto, capolista quest’ultimo oltre che coordinatore cittadino di Forza Italia. Fratelli d’Italia porterebbe invece in consiglio Eugenio Trombino e infine per Futuro entrerebbe Gianluca Garritano.

Gli altri

Infine gli altri due candidati sindaco sconfitti ma che entreranno in consiglio comunale – a differenza dell’indipendente Luciano Bonanno, non eletto – sono la pentastellata Rossella Gallo e il civico Giovanni Bilotti: con lui quasi sicuramente ci saranno Alessia Rausa (Progressisti Democratici) che in base alle cifre – monche ancora di un paio di sezioni – è data avanti ma di un’incollatura a Fabrizio Totera e di qualche decina di preferenze a Carlo Petrassi, e Adriana Calvelli di GenerAzione. Se questo schema dovesse essere confermato le donne in consiglio sarebbero 7. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato