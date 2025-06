Cosenza calcio, incontro in Comune: confermato l’uso dello stadio per l’iscrizione

la concessione

COSENZA – Si è svolto regolarmente, nella mattinata di oggi, l’incontro programmato al Comune tra il sindaco Franz Caruso e l’amministratore unico del Cosenza Calcio, Rita Rachele Scalise.

In un primo momento, Scalise aveva comunicato a Palazzo dei Bruzi l’intenzione di non partecipare, motivando la decisione con la volontà di evitare l’esposizione mediatica, soprattutto dopo che la notizia dell’appuntamento era diventata pubblica. Tuttavia, con un evidente cambio di rotta – o forse seguendo una precisa strategia – ha infine deciso di presentarsi.

All’incontro, Scalise era accompagnata dal segretario del club, Francesco Xausa, e dal responsabile della sicurezza, Luca Giordano. Il confronto con il primo cittadino è stato convocato in vista di una scadenza cruciale: il prossimo 6 giugno, infatti, la società dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C 2025-2026.

L’amministratore unico ha ottenuto dal sindaco il nullaosta per l’utilizzo dello stadio “San Vito-Marulla”, un documento indispensabile per completare la pratica di iscrizione. Da quanto trapela, Caruso – che in passato non ha risparmiato critiche alla dirigenza rossoblù, in particolare al patron Eugenio Guarascio – avrebbe concesso il via libera esclusivamente per senso di responsabilità verso la tifoseria e l’intera città.

Nelle prossime ore è attesa una nota ufficiale da parte dell’amministrazione comunale, che chiarirà gli esiti dell’incontro. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato