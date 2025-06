Inter-Simone Inzaghi, è finita: il tecnico va all’Al Hilal

L’addio

MILANO Già pochi minuti dopo la nefasta finale di Champions di Monaco di Baviera si era capito che qualcosa potesse accadere in casa Inter. Lo si era intuito anche dalle parole dell’allenatore Simone Inzaghi, che non aveva dato alcuna rassicurazione in merito al suo futuro in panchina. E in effetti, a circa 72 ore di distanza dalla sconfitta col Psg, l’annuncio è arrivato: tra il tecnico e i nerazzurri è finita. Inzaghi infatti ha accettato la corte dei sauditi dell’Al Hilal e dopo quattro anni lascia Milano, con uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane in bacheca. Il piacentino firmerà un contratto faraonico da oltre 50 milioni di euro per due anni. «È venuto per me il momento di salutare questo club dopo quattro anni in cui ho dato tutto, ai tifosi dico: non vi dimenticherò mai», le sue prime parole dopo l’accordo.

