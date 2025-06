Rapina in centro logistico, tir in fiamme e chiodi per bloccare la strada

dal nazionale

MILANO Poco prima dell’alba di oggi, intorno alle 3.19, un gruppo di malviventi si è introdotto all’interno della sede del Logistic center di via Stazione Villamaggiore a Lacchiarella, in provincia di Milano. I malviventi, per guadagnarsi la fuga, hanno dato fuoco a 2 tir, 2 furgoni e 2 autovetture e cosparso la strada di chiodi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi e 12 uomini dal distaccamento Darwin, dalla sede centrale e dalla sezione di Pieve Emanuele, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono durate oltre 3 ore, fino alle 6.46. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso di Areu 118. Sono 4 le persone che, stando al portale di Areu, risultano coinvolte.

