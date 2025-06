Cisl Scuola Cosenza: partecipazione, contrattazione e formazione al centro dell’azione

l’incontro

COSENZA Si è tenuta una significativa giornata formativa promossa dalla Segreteria Territoriale della CISL Scuola di Cosenza, rivolta alle RSU neoelette nel mese di aprile 2025, in carica per il triennio 2025–2028. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di incontro, condivisione e orientamento per delineare le priorità e gli obiettivi formativi del nuovo mandato sindacale. I lavori, presieduti dal Segretario Generale UST CISL Cosenza, Michele Sapia, sono stati introdotti dai saluti istituzionali della Dirigente scolastica dell’ITI Monaco, Fiorangela D’Ippolito mentre, ad aprire i lavori è stato Enzo Groccia, Segretario Generale CISL Scuola Cosenza, che nella sua introduzione ha illustrato la tempistica e i riferimenti normativi alla base dell’azione sindacale a livello di istituto. In particolare, ha approfondito le forme della partecipazione negoziale nella contrattazione decentrata, ovvero informazione, confronto e contrattazione, chiarendo anche i diritti legati alla fruizione delle libertà sindacali da parte delle RSU e delle TAS. Durante la giornata è stata anche presentata ai delegati sindacali un’analisi dei risultati ottenuti nella recente procedura elettorale per il rinnovo delle RSU, che ha visto la CISL Scuola di Cosenza confermarsi prima organizzazione sindacale della provincia, un risultato che consolida il radicamento e la fiducia nei confronti del modello sindacale proposto dalla CISL. Il Segretario Generale UST CISL Cosenza, Michele Sapia ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i candidati della recente campagna RSU, riconoscendo l’impegno delle TAS e dei dirigenti sindacali della CISL Scuola per il lavoro capillare svolto sul territorio con competenza e passione. “L’impegno della dirigenza della CISL Scuola di Cosenza – ha affermato Sapia – ha rafforzato il protagonismo della CISL territoriale, confermando che siamo ancora una volta il primo sindacato a livello provinciale.” Sapia ha poi ribadito la necessità di investire in formazione continua, nella lotta al precariato, nel contrasto alla dispersione scolastica, nella valorizzazione della contrattazione e nella programmazione di risorse per l’edilizia scolastica. “La formazione – ha evidenziato – è lo strumento centrale per affrontare le sfide di un mercato del lavoro in rapido cambiamento. Serve aggiornare le competenze per cogliere appieno le opportunità offerte anche dall’intelligenza artificiale.” Ha poi concluso sottolineando che “La CISL ha sempre creduto nella formazione come motore di cambiamento. Non solo teoria, ma anche relazioni autentiche, spirito di squadra e partecipazione attiva. Per una scuola più inclusiva, dinamica e innovativa, è fondamentale continuare lungo il percorso tracciato. La nuova legge sulla partecipazione può rappresentare una grande opportunità anche per il mondo dell’istruzione.” La sessione formativa è stata arricchita dai contributi tecnici dei relatori. Salvatore De Marco, DSGA, ha tenuto un intervento sul tema “Risorse economiche del MOF: analisi e contesti”, fornendo un quadro chiaro e operativo sulla gestione dei fondi di istituto. Successivamente, dopo un break, i lavori sono proseguiti con Alfonso Costanza, Dirigente Scolastico e Coordinatore Provinciale dei dirigenti CISL Scuola, che ha presentato la relazione su “La contrattazione integrativa d’istituto: le chiavi per un ambiente scolastico dinamico e partecipativo”. A chiudere i lavori è stato il Coordinatore Regionale dei Dirigenti Scolastici della CISL Scuola Calabria, che ha tracciato le linee future di impegno e collaborazione all’interno del sistema scolastico regionale. In tutti gli interventi è stato più volte sottolineato il valore della negoziazione e il ruolo strategico della contrattazione decentrata come leva di partecipazione sindacale e strumento per migliorare il benessere lavorativo del personale scolastico.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato