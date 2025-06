Expo Osaka 2025, Giansanti il 5 giugno al forum dell’Ice sul vino italiano in Asia

l’evento

ROMA Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti parteciperà il 5 giugno all’Expo mondiale di Osaka 2025, intervenendo al Forum “Market trends and opportunities for Italian wine in Asia”, nell’Auditorium del Padiglione Italia (è possibile seguire anche in streaming sul sito di Confagricoltura dalle 10:00, ora italiana). Il mercato nipponico, e in generale quello asiatico, rappresentano un’opportunità cruciale per il Made in Italy agroalimentare, in un momento in cui la politica commerciale degli Stati Uniti rende necessario valutare nuovi orizzonti. Il convegno, organizzato da ICE (ITA–Italian Trade Agency), vedrà l’intervento anche del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.

