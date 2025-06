Melissa, occupazione abusiva di un immobile: due denunce

l’intervento

CROTONE Nei giorni scorsi, a Melissa, militari della Compagnia di Cirò Marina hanno denunciato in stato di libertà per il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui due persone, un uomo e una donna, che senza alcun titolo, danneggiando una finestra ed il portone di ingresso, si erano introdotti nell’abitazione, occupandola stabilmente. Il controllo, effettuato dai Carabinieri unitamente a personale dell’Aterp, l’azienda territoriale edilizia residenziale pubblica della Regione Calabria, referente delle case popolari, ha permesso di cristallizzare una situazione di illiceità, e di contestare un reato di recente introduzione, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, tra l’altro, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze. Il tutto è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Crotone per gli accertamenti del caso.