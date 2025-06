Occhiuto il governatore più gradito del Sud, «risultato non casuale» – LE REAZIONI

i commenti

«Secondo l’ultimo sondaggio Swg sul gradimento dei governatori italiani, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si piazza al quarto posto con il 52%: +6% rispetto allo scorso anno. Roberto Occhiuto è primo tra i governatori del Sud. Una nuova conferma di quanto incisiva sia l’azione messa in campo dalla Giunta regionale e quanto sia apprezzata dai calabresi. A fronte di tante polemiche strumentali di un’opposizione regionale sterile e mai produttiva, la gente ha compreso pienamente chi lavora quotidianamente per il bene comune, sforzandosi di colmare quei divari enormi ereditati in tutti i settori dell’amministrazione regionale e chi, da sempre, nonostante abbia governato la nostra regione per tanti anni, fa delle chiacchiere e dell’incapacità amministrativa la propria cifra». Lo afferma in una nota Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria.

Calabrese: «Merito dell’efficacia dell’azione amministrativa»

«Sono molto soddisfatto, ma non sorpreso, dei risultati del sondaggio Swg sul gradimento dei governatori italiani che ha visto il presidente Roberto Occhiuto al quarto posto nella classifica nazionale con un gradimento del 52% registrando un +6% rispetto allo scorso anno. Si tratta di un risultato che conferma l’efficacia dell’azione amministrativa del presidente Occhiuto e del lavoro di squadra all’interno del governo regionale. La serietà e la costanza danno merito al lavoro messo in campo in questi anni di legislatura, così come la determinazione del presidente Occhiuto nel tirare dritto verso l’obiettivo di risollevare le sorti di questa regione con azioni mirate e concrete: avanti così presidente». Lo afferma in una nota Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro e al Turismo della Regione Calabria.

Pietropaolo: «Un risultato che non arriva per caso»

«Mi complimento con il presidente Roberto Occhiuto per l’eccellente risultato ottenuto nel sondaggio SWG sui governatori delle Regioni italiane. Con un indice di gradimento del 52%, in crescita del 6% rispetto allo scorso anno, il presidente Occhiuto si attesta al quarto posto a livello nazionale e si conferma primo tra i governatori del Sud Italia. Un risultato che non arriva per caso, ma è il frutto di determinazione, di scelte coraggiose e di una costante attenzione ai reali bisogni dei cittadini calabresi. Dal lavoro sulla sanità, all’ambiente, alle politiche per il lavoro, all’efficienza amministrativa, alla transizione digitale, alla valorizzazione delle eccellenze del territorio in tutti i settori, alla forte attenzione al tema della legalità, l’azione del presidente Occhiuto e dell’intera giunta ha segnato un cambio di passo nel governo della regione che è apprezzato dai calabresi ma che trova riscontro anche nella nuova e positiva percezione che si ha della Calabria al di là del Pollino. Questo riconoscimento ci sprona a continuare con ancora maggiore determinazione nel percorso di cambiamento e di buongoverno che stiamo portando avanti per la nostra terra». Lo afferma in una nota il vice presidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo.

Gallo: «Forte riconoscimento politico»

«Il risultato registrato dal presidente Roberto Occhiuto nel sondaggio Swg è molto più di una statistica: è un riconoscimento politico chiaro, forte, e soprattutto meritato. Occhiuto è oggi il presidente più apprezzato del Mezzogiorno e il primo tra gli esponenti di Forza Italia alla guida di una Regione: un dato che è il riflesso tangibile dell’impegno e della visione che stanno guidando la nostra azione amministrativa. È la dimostrazione che governare con visione e determinazione paga. Dietro questi numeri c’è un’idea chiara di sviluppo e una politica seria che sta imprimendo una svolta concreta e riconoscibile: dalla sanità alle infrastrutture, dal lavoro alla digitalizzazione, fino all’utilizzo in modo efficace e strategico delle risorse comunitarie, decisive per sbloccare cantieri, progetti ed opportunità di crescita e miglioramento. Oggi c’è una Calabria che non accetta più di essere fanalino di coda, ma che vuole correre, e lo sta facendo. Il presidente Occhiuto rappresenta oggi un modello credibile di buongoverno del Sud: questo sondaggio ce lo conferma, e ci spinge a continuare, con ancora più forza, su questa strada». Lo afferma in una nota l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

Graziano: «Calabria nella giusta direzione»

«Non possiamo che essere soddisfatti per la crescita di appeal del nostro Governatore tra i calabresi, sintomatico che la nostra regione ha intrapreso una buona direzione». Lo dice il Capogruppo in Consiglio regionale e Segretario della Sesta commissione Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili, Giuseppe Graziano, commentando il risultato del sondaggio SWG che vede il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. «Apprendo con interesse i dati del sondaggio SWG – sottolinea – che posizionano il Presidente Occhiuto al quarto posto a livello nazionale, con un apprezzamento che cresce di 6 punti percentuali rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 52%». «Questo risultato – aggiunge – che lo vede anche primo tra i governatori del Sud è un segnale incoraggiante che testimonia un percorso di fiducia e riconoscimento da parte dei cittadini calabresi». Graziano sottolinea l’importanza di tale riscontro come indicatore di una direzione intrapresa che, seppur con le sfide ancora aperte, dalle Infrastrutture alla Sanità per finire alla lotta incessante contro i reati ambientali, è recepita positivamente dalla popolazione. «Ho sempre riposto grande attenzione e fiducia nel buon governo di Occhiuto – precisa ancora il Capogruppo – e alla co-partecipazione attiva per lo sviluppo della nostra Regione che continua ad essere necessaria, oggi più che mai, per migliorare questo risultato. Questo dato sul gradimento del Presidente Occhiuto rafforza tutta la Calabria nel quadro del Meridione, nella convinzione che un lavoro sinergico e mirato al benessere dei cittadini sia la strada da perseguire con determinazione. Sempre». «Complimenti al nostro bravo Governatore per questo risultato. L’impegno, come forza politica, rimane quello di contribuire fattivamente a un’azione amministrativa che continui a tradurre il consenso in risultati concreti per la Calabria, nell’interesse di tutti i calabresi, con l’obiettivo di arrivare, il prossimo anno, ad avere il Presidente di Regione con il miglior indice di gradimento di tutta Italia. Occhiuto – conclude Graziano – può, ne ha competenza, qualità e capacità!»