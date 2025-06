Sondaggio Swg, il messaggio di Occhiuto ai calabresi: «Grazie per la forza che mi date»

il gradimento dei governatori

CATANZARO “Essere indicato oggi tra i presidenti più apprezzati d’Italia mi onora e mi sprona a fare sempre di più”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con riferimento al sondaggio Swg sul gradimento dei governatori che lo colloca al quarto posto in Italia. “Governare la nostra regione – prosegue Occhiuto – è un po’ più complicato che governarne altre. Ma io, come i calabresi, non mollo. Grazie per la forza che mi date”.

