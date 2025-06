Chiesa S. Carlo Borromeo di Siderno, consegnati i lavori di restauro

al via da lunedì

Sono stati consegnati i lavori per il restauro della chiesa di San Carlo Borromeo a Siderno Superiore. Dopo la revoca dell’aggiudicazione all’Impresa aggiudicataria dei lavori, – spiega una nota della diocesi Locri-Gerace – si è proceduto allo scorrimento della graduatoria dei primi dieci partecipanti alla procedura di gara da parte della stazione appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ora, gli interventi da eseguire, per un importo di circa 900mila euro finanziati con i fondi del PNRR misura 1, sono stati affidati all’impresa Lutiviem Srl operante nella provincia di Messina. I lavori consegnati oggi inizieranno già da lunedì con opere di allestimento del cantiere e dovranno essere conclusi entro il 2 dicembre prossimo attraverso interventi di consolidamento strutturale, realizzazione della copertura, opere di restauro degli intonaci, degli altari, delle superfici decorate a stucco e dei pavimenti in cotto.

«Questa sembra essere la volta buona per avviare concretamente i lavori – ha dichiarato il Vescovo, monsignor Francesco Oliva – e per non perdere un’opportunità attesa da molto tempo dalla comunità locale».