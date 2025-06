Cosenza, l’orchestra della scuola media Zumbini fa il pieno di premi

i talenti di calabria

COSENZA Premi, borse di studio e menzioni speciali: i giovani artisti dell’orchestra della scuola media “B. Zumbini” conquistano con il loro talento i palcoscenici, facendo il pieno di applausi e riconoscimenti. Per la quantità di premi ricevuti l’ensemble cosentina si è particolarmente distinta in due concorsi musicali, “Contaminazioni sonore” nel cine-teatro Garden di Rende, dove l’orchestra ha ricevuto una menzione particolare per tutte e tre le sezioni (solisti, musica da camera e orchestra) e “Le Note in Chiave”, che si è svolto ad Acri. Orgoglio e soddisfazione per i risultati di questi ragazzi e dei loro docenti, sono stati espressi dalla dirigente della scuola media Zumbini, Marietta Iusi.

Al concorso musicale nazionale di Acri, svoltosi nello storico Palazzo Sanseverino-Falcone, l’orchestra si è aggiudicata il primo premio assoluto, totalizzando un punteggio di 100 su 100, conquistando il pubblico con una straordinaria esibizione nella serata di premiazione. A Luigi Guido (I media) è stato conferito il premio Pianisti a Palazzo, Giacomo Guido (I media) al violino, ha ricevuto il Premio speciale per solisti, premiata anche Nina Mendicino (III media) insieme ad Angelica Sofia Filice (II media), che con la sua arpa ha vinto il premio indetto dalla locale sezione del Rotary Club. Grande apprezzamento per la passione e l’impegno profusi, sono stati espressi per i docenti di strumento della scuola media Zumbini che guidano i loro studenti con passione e dedizione, ovvero Paolo Fiorillo (docente di sassofono e direttore d’orchestra), Emanuela De Zarlo (arpa), Arturo Intuire e Roberta Tancredi (pianoforte), Angela Intrieri (flauto), Sandro De Luca (percussioni), Giuseppe De Vincentis (violino), Antonella Garritano (chitarra), Maria Rosaria Luchetta e Gaia Serena De Rose (violoncello).