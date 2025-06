Loiero su Doris Lo Moro: «Non nego il conflitto ma non esiterei a votarla»

appello

Caro Direttore,

con Doris ho avuto personalmente sempre un buon rapporto. L’ho voluta in giunta ad ogni costo. E’ vero che verso la metà del nostro percorso istituzionale abbiamo avuto anche un conflitto perché ognuno di noi interpretava una propria maniera di guardare alla complicata sanità calabrese, che era all’epoca difficile e che oggi, dopo tutti questi anni di commissariamento, è diventata vergognosamente ingestibile. Le persone infatti non riescono a curarsi. Non nego quindi il conflitto di quel tempo lontano ma era animato dall’intenso legame che entrambi avvertivamo per la nostra regione, tanto che se oggi fossi un elettore di Lametia Terme, non esiterei a votarla. A presto Agazio.

Agazio Loiero, ex presidente della Regione Calabria

