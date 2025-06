Minacce da filo russi e pro Pal: Pina Picierno sotto scorta

messaggi e intimidazioni

Dopo un’escalation durata settimane di minacce e contestazioni arrivate via mail, per lettera e post sui social, il Viminale ha assegnato la scorta alla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno. A preoccupare i responsabili del ministero dell’Interno sono stati i messaggi e le intimidazioni da parte dei gruppi filo Putin e dalle frange più estreme dei gruppi pro Pal. A marzo scorso Picierno era stata attaccata da Solovyev, giornalista amico di Putin, che disse “la sua bocca puzza di tirannia”.

La solidarietà del PD

“Nessuna idea deve essere messa sotto scorta. Siamo vicini a Pina Picierno nostra collega , eurodeputata del Pd, a cui è stata assegnata la protezione della Polizia di Stato dopo le minacce subite in questi ultime settimane.” Lo dichiara Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, commentando la notizia, riportata da Repubblica, dell’assegnazione della scorta alla vice presidente dell’Europarlamento. La decisione è arrivata dopo una escalation di minacce arrivate via mail, via posta o sui social a Picierno. A preoccupare il Viminale – scrive Repubblica – sono le possibili intimidazioni di gruppi filo-Putin o delle frange più estreme del mondo pro-Pal. “La decisione presa dal Viminale è giunta tempestiva. A Pina Picierno la più sincera solidarietà di tutta la delegazione del Pd al Parlamento Europeo”, aggiunge Zingaretti.

Borghi (Iv): «Solidarietà a Picierno, stop clima d’odio»

“Solidarieta’ e vicinanza a Pina Picierno, vittima di un clima di odio e intolleranza inaccettabile che va stroncato con decisione”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva commentando la notizia della scorta assegnata all’eurodeputata del Pd e vice presidente del Parlamento europeo in seguito alle minacce ricevute da gruppi filo Putin e dalle frange piu’ estreme dei gruppi pro Pal. “Se non si e’ piu’ liberi di esprimere le proprie opinioni, se si viene minacciati quando si dicono le proprie idee, si e’ varcato il confine che separa la democrazia dalle autocrazie. Un confine che non vogliamo, non dobbiamo varcare. Ma al contrario, difendere. Forza Pina!”, conclude.

Antoniozzi: «Solidarietà a Pina Picierno»

“Esprimo la mia solidarietà a Pina Picierno, europarlamentare del Pd, costretta a vivere sotto scorta per una serie di minacce ricevute. Abbiamo idee diverse, com’è logico che sia, ma trovo del tutto inaccettabile che si arrivi fino a questo punto. La civiltà politica è imprescindibile”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.