Reggio, al via domani la settima edizione di Endocrinologia dello Stretto

sanità calabrese

REGGIO CALABRIA Al via domani, 6 giugno, alle 10.30, presso l’hotel Excelsior di Reggio Calabria, la settima edizione del convegno “Endocrinologia dello Stretto”. Un appuntamento molto partecipato che negli ultimi anni ha acquisito rilevanza a livello nazionale. Gli obiettivi di questa edizione sono di focalizzare l’attenzione su temi di stringente attualità come la prevenzione del diabete, l’obesità in età adolescenziale, la necessità di un rafforzamento della rete diabetologica territoriale e l’illustrazione delle nuove frontiere del progetto Jacardi: la Joint Action dell’Unione Europea, a cui aderisce anche l’Asp di Reggio Calabria, volta ad affrontare la crescente prevalenza di malattie cardiovascolari e diabete.

Il programma

Il convegno, accreditato come corso di Educazione Continua in Medicina (ECM), sarà articolato in due sessioni. All’evento potranno partecipare medici, infermieri, dietisti, nutrizionisti, psicologi, podologi e numerose professionalità potenzialmente impegnate nella prevenzione e nella gestione multidisciplinare delle malattie metaboliche. La prima sessione sarà interamente dedicata al progetto “Combattere l’eccesso ponderale della popolazione in età adolescenziale attraverso la costruzione di un Piano di Prevenzione Territoriale Disagi e Abusi integrato”. Si tratta di un piano terapeutico personalizzato finalizzato alla prevenzione dell’obesità e al contrasto precoce del diabete. Al centro del dibattito la rete diabetologica, intesa come modello di gestione condivisa e continua, anche attraverso l’introduzione della cartella diabetologica informatizzata quale strumento di monitoraggio clinico e ottimizzazione delle risorse. Saranno inoltre presentate le strategie e i primi risultati del Progetto Jacardi con interventi sulla sanità digitale, sull’educazione terapeutica e sull’equità nell’accesso alle cure.

Uno screening gratuito per diabete e malattie cardiovascolari

Sarà illustrata, tra l’altro, un’iniziativa che darà vita ad uno screening gratuito per diabete e malattie cardiovascolari, basato sulla compilazione di semplici questionari on line. La seconda sessione, di taglio clinico e sociale, sarà invece dedicata ai disturbi del neurosviluppo e, in particolare, alle problematiche metaboliche nei bambini nello spettro autistico. Saranno presentate proposte innovative per lo sviluppo delle competenze sociali nell’autismo, con l’obiettivo di promuovere modelli di inclusione propositiva e bidirezionale, basati sulla rimozione delle barriere ambientali e sull’adattamento del contesto ai bisogni specifici della persona. Il format della giornata prevede diverse tavole rotonde. Gli esperti discuteranno esperienze cliniche, progetti territoriali, proposte operative e criticità. Le discussioni saranno moderate dal direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia e dal dirigente medico endocrinologo dell’Asp, Ernesto Giordano.

