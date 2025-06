Musetti incanta Parigi, ma Alcaraz vola in finale

la semifinale

Chatrier per oltre due ore, poi il calo fisico legato probabilmente a un infortunio alla coscia e il ritorno al quarto set quando il punteggio era 4-6 7-6 6-0 2-0 a favore di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo raggiunge così la finale al Roland Garros dove aspetta il vincente tra Sinnere e Djokovic che giocheranno stasera. Lorenzo Musetti ha dimostrato con questa partita di essere uno dei più forti tennisti sulla terra battuta (confermando quello che disse di lui all’Agi Poalo Bertolucci a Roma: «Sulla terra vale i primi tre del mondo») e certamente il più bello da vedere. I suoi colpi hanno infatti conquistato i 12mila del centrale del Roland Garros, tra cui c’erano anche gli attori premio Oscar come Dustin Hoffman o Eddie Redmayne. Nel primo set Alcaraz ha provato a imporre il suo gioco potente e preciso, ma i tagli, i back di rovescio, le palle alte, i pallonetti, i dritti potentissimi e, soprattutto, il colpo di rovescio a una mano hanno messo in crisi le certezze dell’ex n.1 del mondo e campione in carica a Parigi. Al punto che sul 5-4 per l’italiano ha commesso errori gratuiti concedendo il set. Nel secondo una serie di emozioni, con break e contro-break da parte dello spagnolo e dell’italiano fino al tie brek dove Alcaraz ha fatto valere la sua potenza e la sua forza (al momento) superiore vincendo con un parziale di 7-3. Poi la partita è virtualmente finita. Alcaraz non ha sbagliato più niente mentre Musetti ha iniziato a essere meno efficace nel servizio e nei colpi. Da capire se il fastidio muscolare che lo ha portato al ritiro all’inizio del quarto set abbia iniziato a manifestarsi già nel terzo oppure il calo sia stato fisiologico. Fatto sta che Musetti lascia il torneo dove ha fornito prove maiuscole – inclusi i primi due set di oggi – e lunedì festeggerà il suo best ranking Atp, n.6 del mondo. Carlos Alcaraz, campione in carica, vola dunque in finale dove attende il vincitore del match fra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Per il 22enne murciano è la quinta finale in uno Slam: fin qui solo vittorie, agli Us Open 2022, a Wimbledon nel 2023 e nel 2024 e al Roland Garros un anno fa.

Lorenzo Musetti «è un grandissimo giocatore», ha sottolineato Carlos Alcaraz al termine del match. «Mi sono calmato dopo aver vinto il secondo set», ha commentato lo spagnolo. «Vincere così non è piacevole, Musetti ha fatto una stagione su terra fantastica. È uno dei pochi negli ultimi 30 anni ad aver raggiunto almeno la semifinale in tutti gli appuntamenti importanti su terra».

Foto tratta dalla pagina facebook Roland-Garros

