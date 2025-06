Cosenza calcio, silenzio dopo l’iscrizione: tifosi in attesa di conferme

il futuro rossoblù

COSENZA La domanda sorge spontanea: quanto costa un comunicato stampa? Una domanda che oggi risuona forte tra i tifosi del Cosenza calcio, in attesa di certezze sul futuro della squadra rossoblù. Entro la mezzanotte di ieri, 6 giugno 2025, la società avrebbe dovuto completare le pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato di serie B e, a quanto pare, tutto è stato effettuato senza intoppi. Tuttavia, ad oggi, 7 giugno, nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa in tal senso.

Dal 9 giugno, la Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) esaminerà le domande di iscrizione per la stagione 2025/2026. Per essere ammessa, la società silana ha dovuto presentare una documentazione completa, che include, tra le altre cose, la fideiussione bancaria, la certificazione dei pagamenti fiscali e previdenziali, e il nulla osta per l’utilizzo dello stadio. In questo contesto, la concessione dello stadio San Vito-Gigi Marulla da parte del Comune di Cosenza, avvenuta martedì scorso per mano del sindaco Franz Caruso, rappresentava uno degli adempimenti richiesti per l’iscrizione. Senza tale nulla osta, la domanda di iscrizione sarebbe stata incompleta e, pertanto, non esaminabile dalla Co.Vi.So.C.

In un periodo già segnato dalla retrocessione in serie C e dalla penalizzazione di quattro punti inflitta dalla Figc per inadempimenti fiscali e previdenziali, l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte del Cosenza calcio alimenta l’incertezza e la preoccupazione tra i tifosi. In questo contesto, sarebbe auspicabile quindi che la società si facesse sentire, rassicurando i tifosi e fornendo informazioni chiare e tempestive. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato