Cosenza, nuovo atto vandalico al Parco del Benessere

COSENZA «Delinquenti e mascalzoni. Nessuna tolleranza contro gli incivili che deturpano ed offendono la nostra Cosenza. Al contrario, per quanto mi riguarda, è ormai lotta ferma e rigorosa. Insieme alla parte migliore della nostra comunità, che è la stragrande maggioranza, e con l’aiuto ed il sostegno delle forze dell’ordine sono certo che vinceremo questa battaglia che è prima di tutto culturale». Così il sindaco Franz Caruso che questa mattina si è recato alla Caserma Grippo dell’Arma dei carabinieri per denunciare gli atti di vandalismo compiuti da ignoti al Parco del Benessere, dove è stato danneggiato il manto di alcune strutture sportive.

A inizio settimana, in uno dei dossi artificiali rivestiti di materiale anti-trauma si era aperto un piccolo foro che, in pochi giorni, si è allargato: la scorsa notte il “lavoro” è stato ulteriormente rifinito…

«Non so chi sono e da dove vengono questi barbari che dell’inciviltà hanno fatto il loro modo di essere – prosegue Caruso – ma è chiaro che contro costoro dobbiamo reagire tutti a tutela dell’immagine stessa della nostra città, dei suoi luoghi simbolo, del suo prezioso patrimonio architettonico, culturale e ambientale. Cosenza è nostra, della sua gente, della collettività e tutti la dobbiamo proteggere. Il danno che questi vandali hanno provocato questa notte al Parco del Benessere, non è un danno all’Amministrazione Comunale, ma all’intera città. Non è il primo atto vandalico che siamo costretti a registrare, ma è l’ultimo di una lunga serie e questo fenomeno di pura inciviltà e barbarie deve essere fermato subito».

«La situazione – conclude il sindaco – è ormai insopportabile e non la tollero più. A tutti i miei concittadini chiedo di fare in modo tale che questi barbari vengano arginati dalla società civile, per essere individuati e sanzionati per come meritano».