Merano Wine Festival, si parte. «Prima volta in Calabria per fare qualcosa di grande»

CIRO’ Centosettantuno cantine, 115 calabresi, le altre da altre regioni e 2 provenienti da Georgia e Moldavia con un totale di 187 aziende tra cantine ed enogastronomia presenti. Sono i numeri del Merano Wine Festival che, per la prima volta, si svolge tra Cirò e Cirò Marina. Oggi il taglio del nastro ufficiale.





«Merano è sceso in Calabria, le radici sono nella storia e voi calabresi la, avete qualcosa da raccontare», dice Elmuth Kocher patron del Merano Wine Festival. «L’assessore Gianluca Gallo ha acceso la lampadina, volevo organizzare questo evento da tempo poi ho scoperto Cirò e abbiamo deciso di farlo qui. Nel 1992 ho dato vita al Merano Wine Festival, sono passato un po’ di anni e anche in Calabria riusciremo a fare qualcosa di grande».

Soddisfatto anche l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo. «Abbiamo inaugurato con una sciabolata che è tipica del Merano Festival. Oggi siamo alla prima edizione, qui a Cirò, e spero sia la prima di una lunga serie. Noi vogliamo presentarci agli occhi di tutti come una regione capace di realizzare eventi come questo, e la Calabria può mettersi in mostra con la qualità del cibo e dei vini. Siamo una terra orgogliosa».





