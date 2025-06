Sambiase, il neo tecnico Tony Lio si presenta: «Orgoglioso di essere qui»

la presentazione

«Sono contento e felicissimo di essere qui. Mi fa piacere rivedere delle facce amiche visto che fino a qualche tempo fa giocavo per questa maglia. Ho sentito Morelli prima di venire qui, mi ha lasciato una bella patata bollente ma la prendo volentieri. Ha fatto un grande lavoro qui a Sambiase. Ringrazio il presidente, il direttore generale e sportivo per avermi scelto. So che questa panchina era ambita da tanti per quanto fatto in questi anni. Per me è un orgoglio essere qui e far parte di questa famiglia. Non sarà facile ripetersi ma posso assicurare che la voglia e l’impegno non mancheranno». Sono le parole di mister Tony Lio, neo tecnico del Sambiase presentato oggi alla stampa. Classe 1974, Lio ha iniziato il percorso da allenatore nel 2018 alla guida della Promosport, in Promozione, ottenendo risultati convincenti che gli valgono il salto alla Vigor Lamezia nel 2020/21, come vice di Vargas. L’anno successivo entra nello staff tecnico dell’FC Lamezia Terme in Serie D, sempre come allenatore in seconda. A stagione in corso, prende il posto dell’esonerato Erra, chiudendo il campionato con un bilancio positivo di 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

Nel 2022/23 accetta la sfida della Paolana, ultima in classifica con appena 4 punti in 8 giornate, trascinandola, con una media punti impressionante, ad una clamorosa, quanto insperata, salvezza diretta. Nelle ultime due stagioni, invece, ha allenato Isola Capo Rizzuto e San Luca in Eccellenza, con cui ha disputato la finale di Coppa Italia Regionale.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato