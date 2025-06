Giovane perde il controllo della moto e muore: ore di dolore a Bisignano

la tragedia

BISIGNANO Ore di profondo e grande dolore a Bisignano, nel Cosentino. La comunità piange la scomparsa di un giovane, il 35enne Carlo Rago, morto in seguito ad un incidente motociclistico avvenuto nelle scorse ore nel centro storico del paese. Secondo quanto emerge dai primi accertamenti il 35enne, in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un ostacolo, cadendo rovinosamente a terra. L’impatto è stato fatale. Costernata tutta Bisignano: Carlo Rago infatti era un giovane apprezzato da tutti per la sua gentilezza. I funerali sono in programma domani pomeriggio. (Foto tratta da facebook)

