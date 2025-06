IA, riserve naturali, violenza di genere. Ritorna fitta l’agenda a Palazzo Campanella

consiglio regionale

REGGIO CALABRIA Intelligenza artificiale, trasporti con l’aggiornamento del piano regionale, le ormai immancabili riserve naturali, violenza di genere e il contributo della Regione alla finanza pubblica. Sono questi alcuni dei temi più significativi che nella prossima settimana saranno sul tavolo delle Commissioni del Consiglio regionale. Da domani a Palazzo Campanella l’attività riprende a ritmo più sostenuto dopo la “frenata” – politica ma anche dettata dalla campagna elettorale – delle ultime settimane. L’agenda prevede diversi step, a partire dalla Conferenza dei capigruppo convocata per domani dal presidente Filippo Mancuso: la Capigruppo verosimilmente calendarizzerà la prossima seduta dell’assemblea legislativa calabrese, che – riferiscono fonti qualificate – potrebbe tenersi entro una decina di giorni. Martedì 10 giugno giornata fitta di sedute, con ben tre Commissioni convocate: la prima Affari istituzionali, la terza Sanità e Attività sociali, la quarta Ambiente. Tre i punti all’ordine del giorno della “Prima”: tra questi una proposta di legge sull’impiego degli strumenti di intelligenza artificiale in ambito regionale (primo firmatario Mancuso). Tre anche i punti all’ordine del giorno della “Terza”. In “Quarta” invece sono previsti quattro punti, tra cui l’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, due modifiche alla legge urbanistica del 2002 e le proposte di istituzione di altre due riserve naturali regionali (Cropa e Parco del Tritone). A chiudere la settimana venerdì 13 giugno la seduta della seconda Commissione Bilancio, che si occuperà del disegno di legge della Giunta sul contributo della Regione alla finanza pubblica (15,6 milioni all’anno per tre anni) e anche sulla nuova legge sulla violenza di genere con l’esame abbinato di due proposte di legge (uno della Giunta e uno della Pd Amalia Bruni, con quello della Giunta assunto come testo base), legge che nei mesi scorsi aveva scatenato fortissime polemiche politiche. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato