Sinner si arrende ad Alcaraz in una finale storica

roland garros

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo del Roland Garros battendo in rimonta Jannik Sinner in cinque set, col punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. – Lo spagnolo ha difeso con successo il titolo conquistato un anno fa a Parigi, ottenendo la vittoria dopo oltre cinque ore e trenta minuti di gioco spettacolare da parte di entrambi. Il match, che rimarrà nel libro d’oro del torneo – è stata la finale più lunga della sua storia – e non solo, è stato deciso al super tie break, vinto 10-2 da Alcaraz, il quale dopo agli Internazionali di Roma ha battuto di nuovo Sinner. Il n.1 al mondo ha avuto a disposizione tre match point nel quarto set, tutti annullati dal n.2.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato