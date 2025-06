Gli auguri della politica a Murone. Occhiuto: «A Lamezia vittoria importante e meritata»

i messaggi

“Sincere congratulazioni a Mario Murone, neo sindaco di Lamezia Terme.

Una bella affermazione per il centrodestra e per Forza Italia, una vittoria importante e meritata. Auguri di buon lavoro al nuovo primo cittadino lametino. Un sentito ringraziamento anche all’ex sindaco Paolo Mascaro per il lavoro svolto in questi anni e per la leale collaborazione sempre avuta con la Regione”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Le mie congratulazioni e gli auguri per un proficuo lavoro al neo sindaco di Lamezia Terme, avv. Mario Murone. Il positivo risultato elettorale ottenuto nel ballottaggio, dopo il successo del centrodestra al primo turno, ribadiscono che uniti si vince. Il forte segnale della coesione e degli obiettivi comuni che caratterizzano il focus politico della colazione del centrodestra, in cui la comunità di Lamezia Terme ha riposto fiducia e speranza per il futuro, ci incoraggiano ad affrontare con entusiasmo i prossimi appuntamenti. Sono certo che la dedizione, l’impegno e la competenza d Mario i Murone e della sua maggioranza, fungeranno da volàno ideale per affrontare, nei migliori dei modi, le complesse sfide che attendono Lamezia Terme, quarta città della Calabria per abitanti, la cui strategica posizione centrale la rende importante per lo sviluppo commerciale, industriale, turistico, agricolo e culturale dell’intera regione”. Così il commissario Lega Calabria Filippo Mancuso.

