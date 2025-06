Murone: «Lamezia torna in mano alla politica» – VIDEO

le dichiarazioni

LAMEZIA TERME «Ho giocato la mia partita, è andata così e sono pronto a governare». Queste le prime parole di Mario Murone, dopo la vittoria a Lamezia Terme contro la candidata del centrosinistra Doris Lo Moro.

A fare la differenza, ha spiegato Murone ai giornalisti, è stata “la semplicità con cui ho approcciato quello che stavo facendo”. “Ho accettato la candidatura e non mi sono posto problemi né di chi c’era prima né di chi verrà dopo. Non mi sono posto neanche il problema di valutare chi poteva essere il mio antagonista. Ho fatto le mie scelte e basta”. Sul significato del risultato conseguito alle urne, Murone ha spiegato: “La città torna in mano alla politica, anche se guidata da un civico, sembra un ossimoro ma è l’essenza del nostro modo di essere e il significato di quello che vogliamo fare e che ci ha fatto vincere”.

Sulla possibilità di allargare la maggioranza il candidato del centrodestra ha spiegato: “Noi abbiamo già una maggioranza consistente, quindi non abbiamo la necessità di altri. Ma se qualcuno si riconosce nei nostri valori, perché no? Si può creare una coalizione più ampia.”

Chiare le idee sui primi passi da sindaco: “A livello amministrativo ci saranno certamente tanti problemi da affrontare. Dobbiamo partire innanzitutto da una verifica della macchina comunale: capire come è messa, come può andare avanti. Ma soprattutto vogliamo partire da un momento di vicinanza reale ai cittadini e ai problemi che li affliggono, già da domani, se possibile”.

Riguardo al rapporto con i coordinatori regionali del centrodestra: “Voglio chiedere loro di starmi vicino, nell’interesse della città. Di collaborare con me nei prossimi cinque anni per ottenere il massimo, per dare a questa città ciò che abbiamo promesso. Loro stessi si sono fatti garanti di questi obiettivi, quindi dobbiamo lavorare in maniera sincronica con tutti i responsabili amministrativi per realizzare i progetti previsti.”

E infine sui riflessi regionali della vittoria Murone ha detto: “Questa vittoria non stravolge l’esito complessivo delle amministrative in Calabria, secondo me. Le elezioni comunali hanno un destino autonomo rispetto alla Regione. Abbiamo un Presidente del Consiglio regionale e un Presidente della Regione che gestiscono in modo autonomo l’amministrazione regionale. Non credo che le vicende dei singoli comuni possano incidere sulla Regione. Anzi, i risultati ottenuti finora dalla Giunta regionale mi sembrano di tutto rispetto. Credo che questa vittoria possa solo contribuire a rafforzare un percorso già avviato”. (redazione@corrierecal.it)