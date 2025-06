Elezioni a Lamezia, Pd primo partito. «Ringraziamo Lo Moro per la battaglia condotta»

la riflessione

LAMEZIA TERME All’indomani dell’esito del ballottaggio a Lamezia Terme, il Partito Democratico della Calabria esprime un sincero ringraziamento a Doris Lo Moro per la generosa battaglia condotta in questi mesi. «Lo Moro ha messo in campo tutta la sua forza, la sua passione e le sue capacità, nel tentativo di offrire alla città un’alternativa credibile, seria e progressista rispetto agli anni di governo del centrodestra. Il Partito Democratico emerge da questa tornata elettorale come primo partito, tra tutte le liste e forze politiche che si sono confrontate con gli elettori. Un risultato che ci restituisce orgoglio per il lavoro fatto, per la credibilità costruita, per la fiducia che tante cittadine e cittadini ci hanno accordato». E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Ufficio stampa del Partito Democratico della Calabria.

«Un sentito ringraziamento va anche a tutte le candidate e a tutti i candidati del Partito Democratico che, con impegno, competenza e dedizione hanno contribuito alla costruzione di un progetto politico inclusivo e partecipato. È grazie al loro lavoro e alla loro passione se siamo riusciti a raggiungere un risultato così significativo. Tuttavia, accanto alla soddisfazione per il risultato politico raggiunto, resta l’amarezza per non essere riusciti a tradurre questa forza in un governo della città. Lamezia Terme avrebbe meritato un’amministrazione progressista, capace di voltare pagina e aprire una fase nuova, distante dalle logiche e dalle pratiche che il centrodestra ha incarnato e che, temiamo, continuerà a portare avanti. Il nostro impegno non si ferma qui. Saremo presenza attenta e costruttiva, vigile e determinata, dentro e fuori il Consiglio comunale, per difendere i diritti, l’equità e il futuro della nostra comunità».

