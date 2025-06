«La vittoria di Lamezia Terme ci dà lo slancio anche per le Regionali»

dopo il ballottaggio

LAMEZIA TERME «Il centrodestra unito ha dimostrato di avere una grande forza, soprattutto ha dimostrato di saper fare le scelte giuste. Fratelli d’Italia ha dato un grande contributo, è stato il partito più votato della coalizione, abbiamo anche il consigliere più votato della coalizione, Saullo. Complimenti a tutti i nostri candidati che hanno fatto una grande corsa. Voglio ringraziare tutti e 24 i nostri candidati, uomini e donne speciali, che hanno fatto un lavoro eccezionale». A dirlo Antonio Montuoro, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale, di Fratelli d’Italia, commentando con il Corriere della Calabria la vittoria di Mario Murone al ballottaggio di Lamezia Terme. «Da domani – aggiunge Montuoro – bisogna lavorare per una Lamezia forte, coesa, per una Lamezia che sappia dialogare con gli enti e le istituzioni superiori perché abbiamo la possibilità, grazie alla filiera istituzionale tutta di centrodestra – Provincia, Regione, governo nazionale – di fare un grande lavoro per Lamezia Terme. È il tempo di produrre risultati. Ne abbiamo già realizzati tanti, elencandoli ina campagna elettorale. Ha vinto un centrodestra che – ha proseguito il consigliere regionale di Fratelli d’Italia – ha dimostrato di parlare con i fatti, con il lavoro svolto sul territorio contro il centrosinistra inconsistente che ha dimostrato di non essere all’altezza della situazione». Un voto in prospettiva anche Regionali, quello di Lamezia, per Montuoro: «Sicuramente è un dato importante dal quale ripartire perché le elezioni di Lamezia hanno dimostrato che il centrodestra unito è vincente, è in grado di governare e sa governare». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato