«La vittoria di Murone frutto della compattezza del centrodestra»

il trionfo elettorale

LAMEZIA TERME «Congratulazioni a Mario Murone, nuovo sindaco di Lamezia Terme. La sua elezione al ballottaggio è il meritato riconoscimento a una campagna elettorale condotta con correttezza, sobrietà e rispetto, nella quale ha scelto di parlare ai lametini con toni pacati, idee chiare e proposte concrete, mettendo al centro ciò che si può e si deve fare per il bene della città. Murone ha voluto mettere in luce le energie positive della città e spazio ai tanti che ogni giorno credono nel riscatto di questo territorio. Una visione costruttiva e orientata al futuro, nella quale molti cittadini si sono riconosciuti. Questa importante vittoria è anche il frutto della coerenza e compattezza della coalizione di centrodestra, che ha dimostrato di saper fare squadra». E’ quanto afferma il vice presidente della Regione Filippo Pietropaolo di Fratelli d’Italia. «Sono particolarmente orgoglioso – prosegue – per il grande risultato del nostro partito, che con il 10,87% dei consensi si conferma prima forza della coalizione e punto di riferimento per chi crede in una politica fatta di valori, impegno e responsabilità. Un sentito ringraziamento va al partito lametino, ai dirigenti, ai candidati, ai militanti e a tutti coloro che hanno lavorato con passione per questo traguardo. A Mario Murone e ai tre consiglieri comunali eletti di Fratelli d’Italia rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro».

