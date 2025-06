«La vittoria di Murone segna un momento storico per Lamezia»

il nuovo sindaco

LAMEZIA TERME All’indomani dell’elezione di Mario Murone a sindaco della città di Lamezia Terme, i coordinatori cittadini delle liste di centrodestra a sostegno del candidato neoeletto, Salvatore De Biase per Forza Italia, Gino Vescio per Fratelli d’Italia, Antonio Mazzei per Noi Moderati, Antonietta D’Amico per Lega Salvini, Francesco Grandinetti per Lamezia Domani, Francesco De Sarro per Calabria Azzurra, unitamente dichiarano: «Con profonda soddisfazione accogliamo l’elezione di Mario Murone a sindaco di Lamezia Terme, un risultato importante che rappresenta una chiara scelta da parte dei cittadini lametini: la volontà di affidare la guida della città a un progetto politico di centrodestra unito e responsabile, capace di offrire serietà, competenza e visione.

Questa vittoria segna un momento storico per Lamezia Terme. I lametini hanno espresso con forza la volontà di essere rappresentati da un sindaco nuovo, capace, vicino alla gente, e da una coalizione solida, compatta e coerente. La nostra unità è stata il vero punto di forza di questa campagna: un’alleanza costruita su valori comuni, radicata sul territorio e animata da un obiettivo condiviso – il rilancio e la rinascita della nostra città.

A nome di tutti i coordinatori delle liste – proseguono – rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro al sindaco Mario Murone, certi che saprà interpretare con serietà e determinazione il mandato ricevuto. Il nostro impegno non termina con la vittoria elettorale. Continueremo a sostenere con convinzione e responsabilità il sindaco Murone lungo tutto il nuovo cammino amministrativo, contribuendo alla realizzazione del programma e al bene della nostra comunità. Lamezia Terme ha scelto. Ha scelto Mario Murone, ha scelto il centrodestra».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato