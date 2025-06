Murone vince a Lamezia, per Furgiuele «un trionfo che vale per tutto il Sud»

le dichiarazioni

LAMEZIA TERME «Una vittoria affatto scontata, ci abbiamo lavorato e quindi è una vittoria che ha un significato, è un valore non soltanto territoriale e circoscritto nelle città di Lamezia Terme, ma ha un valore di carattere regionale, forse anche meridionale». È un Domenico Furgiuele sopraffatto dalla felicità quello che ai microfoni del Corriere della Calabria commenta la vittoria a sindaco di Mario Murone a Lamezia Terme.

Anche perché quello ottenuto è un ottimo risultato per il centrodestra, considerati gli ultimi insuccessi in Calabria, secondo il deputato della Lega. «Dopo tutte le sconfitte, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Isola Capo Rizzuto e Rende, la sinistra ferma la sua rincorsa e impatta contro un muro insormontabile, quello di un centrodestra unito che ha saputo valorizzare un candidato, dando spazio a quelle che erano le anime e le diverse liste». Secondo Furgiuele «tutti ci siamo impegnati nello stesso modo senza distinzione di ruolo, deputati, senatori, consiglieri regionali o semplici militanti, tutti accomunati da una sola volontà, quella di portare avanti il valore del centrodestra, vincere non solo per governare ma soprattutto per generare una classe dirigente. E in questa campagna elettorale siamo riusciti a creare anche questo. Grande entusiasmo come non se ne vedeva da tanto tempo».

«C’è un dato storico, la Lega alla sua prima competizione con la sua lista e con il suo simbolo si attesta al 9%, il dato più alto d’Italia in una realtà che non è di pochi abitanti, qui la Lega prende tre consiglieri comunali e porterà la sua anima combattiva, determinata, radicale all’interno di questo consiglio comunale».

E poi una considerazione su Matteo Salvini. «È ritornato a Lamezia Terme non solo per la campagna elettorale, ma è venuto già in passato tante altre volte per venire a parlare di fatti e soprattutto per prendere nuovi impegni. Il primo pensiero di Salvini è stato quello di tornare qui, per combattere a favore del candidato Murone in corrispondenza dei ballottaggi. C’erano ballottaggi in tutta Italia e in tutto il Mezzogiorno, ma lui è voluto venire a Lamezia Terme dove ha fatto i fatti e dove ha promesso grandi progetti». (gi.cu.)

