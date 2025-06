Unical, Francesco Aiello eletto direttore del Dipartimento Economia, Statistica e Finanza

lateneo di arcavacata

RENDE Il professore Francesco Aiello è stato eletto direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) dell’Università della Calabria. Gli aventi diritto erano 50 e l’affluenza al voto è stata del 90%. Il neo direttore ha ottenuto 29 preferenze (64,4%), mentre la professoressa Rosanna Nisticò ha raccolto 7 voti. Lo scrutinio ha registrato anche 9 schede bianche. Aiello subentra alla guida del dipartimento dopo la direzione del professore Massimo Costabile e resterà in carica fino al 31 ottobre 2029.

Il profilo

Francesco Aiello, ordinario di Politica Economica, è un economista con interessi di ricerca legati all’analisi micro-econometrica, al commercio internazionale e alla formulazione di politiche pubbliche. Ha trascorso periodi di studio ricerca presso l’Università “Federico II” di Napoli, il Centro di Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno di Portici (NA), l’Università dell’Essex, l’Università di Reading, la Commissione Europea (DG Sviluppo), la FAO, l’Università di Londra, l’Università di Nanterre di Parigi e l’Università di Siirt (Turchia). Attualmente, la maggior parte della sua ricerca si concentra su analisi dell’efficienza e della produttività delle imprese (con recenti focus su quelle familiari) e sui divari regionali (con recenti focus sulle aree interne). Ha pubblicato su svariate riviste scientifiche Italiane e internazionali.

I saggi e la ricerca

Francesco Aiello è anche autore di circa 200 saggi brevi finalizzati a diffondere la conoscenza economica ad un pubblico più generale rispetto ai soli specialisti del settore (molti saggi sono consultabili sul portale OpenCalabria.com, mentre altri sono stati pubblicati su quotidiani regionali e nazionali). È Editor in Chief di Regional Economy, una rivista online inclusa dall’ANVUR tra quelle scientifiche dell’Area 13. È stato membro della Commissione Nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale in Politica Economica (triennio 2021-23).

Il prof. Aiello è stato ed è coordinatore scientifico (o membro) di numerosi programmi di ricerca finanziati dalla Commissione Europea, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Regione Calabria. È consulente di organizzazioni nazionali e internazionali e di imprese private.