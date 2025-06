Calabria, il picco del caldo nel weekend

le previsioni

ROMA Un robusto promontorio africano che si espande sui settori occidentali del continente e porta condizioni meteo piuttosto stabili in Italia con cieli sereni o poco nuvolosi anche per il prosieguo della settimana. Da segnalare per oggi qualche acquazzone in sviluppo nel pomeriggio specie sull’Appennino centro-meridionale. Nei prossimi giorni non sono previste variazioni di rilievo con solo qualche temporale a sviluppo diurno su Alpi e Appennino. Avremo invece un ulteriore aumento delle temperature con l’anticiclone africano che tendera’ a espandersi verso nord-est. Temperature sopra media anche di 10 gradi sui settori centrali del continente, anomalie di 6-8 gradi anche in Italia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per il weekend il picco del caldo con valori massimi che potrebbero raggiungere e superare i 35 gradi su diverse città.

Previsioni Meteo per oggi: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosita’ in sviluppo lungo l’Appennino con locali acquazzoni tra Campania, Basilicata e Calabria, ancora soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosita’. Temperature minime stazionarie in Italia o in lieve flessione al Nord-Ovest e al Sud, massime in aumento al Centro-Nord e stabili al Sud e sulle Isole Maggiori. Previsioni meteo per domani al Sud, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo tra Molise e zone interne della Sicilia, ancora soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni. Temperature e massime stabili o in rialzo su tutta la penisola.