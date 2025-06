Incidente in Polonia, morto il campione italiano di rally junior

la tragedia

ROMA Tragico incidente questa mattina prima di mezzogiorno a Pasym, nei pressi della città di Elganowo, nei pressi di Pasym. In una tappa di allenamento in vista della 81esima edizione del Rally di Polonia, che partirà ufficialmente venerdì 13 giugno da Mikolajki, la Peugeot 208 Rally4 dell’equipaggio composto da Matteo Doretto e Samuele Pellegrino si è schiantata contro un albero. Il ventunenne pilota Doretto (campione italiano di rally junior) di Pordenone, come racconta il portale polacco tko.pl, è rimasto intrappolato nel veicolo ed è stato immediatamente liberato dai soccorsi. Nonostante le manovre di rianimazione, non è stato però possibile salvargli la vita. Il co-pilota ha abbandonato invece la vettura autonomamente ed è rimasto sempre cosciente, nonostante alcune lesioni sul corpo. Questo non è il primo incidente mortale nella storia dei rally in Warmia e Masuria. Un anno fa, il 25 giugno 2024, due auto si sono scontrate nei pressi del villaggio di Wlosty, vicino a Goldap. Una di queste era guidata da un uomo di 69 anni che si stava recando dalla sua famiglia. L’altra era una Toyota da rally guidata dal campione francese Sebastien Ogier. Entrambi i piloti furono trasportati in ospedale e pochi giorni dopo l’incidente il 69enne, dopo un malore, è deceduto.

