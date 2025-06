«Lamezia ha perso l’occasione di affidarsi a una guida autorevole come Doris Lo Moro»

il dopo ballottaggio

LAMEZIA TERME “Il risultato delle elezioni amministrative a Lamezia Terme lascia un sentimento di amarezza per un’occasione mancata. La città ha perso l’opportunità di affidarsi a una guida competente, autorevole e radicata nel tessuto istituzionale come Doris Lo Moro, che ha messo in campo passione, determinazione e un progetto credibile, serio e autenticamente progressista, alternativo agli anni di gestione del centrodestra”. È quanto afferma la consigliera regionale del Partito democratico, Amalia Bruni. “Ma il voto dei cittadini è sovrano: il massimo esercizio della democrazia e della partecipazione di una comunità deve essere rispettato. Mi auguro, guardando al futuro immediato della mia città, che Lamezia non si trovi con una guida priva degli strumenti, delle competenze e delle relazioni necessarie in un momento strategico come quello attuale, in cui si gioca il futuro del territorio anche attraverso l’attuazione del PNRR. Temo, quindi, che manchino le capacità necessarie per cogliere questa sfida”, afferma ancora Bruni. “Il rammarico è che sembra che la città abbia scelto di rassegnarsi e di non credere in una visione di sviluppo fondata sull’esperienza e sulla capacità amministrativa – si legge ancora -. La nota positiva è rappresentata dal risultato del Partito Democratico, che esce da questa tornata elettorale come prima forza politica della città. Un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro svolto, della credibilità costruita nel tempo e della fiducia che un numero significativo di cittadine e cittadini ha voluto accordarci”. “Nonostante la delusione per l’esito finale, il nostro impegno non si esaurisce con il voto. Continueremo a essere una forza presente, vigile e propositiva, dentro e fuori il Consiglio comunale, per garantire che i bisogni della città non restino inascoltati e che le battaglie per i diritti, la giustizia sociale e lo sviluppo non arretrino di un passo”, conclude Bruni.

