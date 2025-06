Occhiuto indagato, Tajani: «Sono certo della sua innocenza»

le reazioni

ROMA «Conosco Roberto Occhiuto da moltissimi anni. E’ una persona per bene e onesta. Sono certo della sua innocenza, non ho alcun dubbio sulla sua estraneità ai fatti contestati. Sono convinto che l’esito delle indagini gli renderà giustizia. Forza Roberto!». Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

«Roberto Occhiuto è al di sopra di ogni possibile sospetto. Politico e amministratore di livello indiscutibile, fa bene a reagire con veemenza a contestazioni senza senso. Esigere chiarezza con rapidità. Gli onesti vanno valorizzati, non aggrediti». Lo scrive su X il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

«Apprendiamo che Roberto Occhiuto, Presidente della Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, è indagato per corruzione. La dichiarazione con cui egli stesso lo annuncia è piena di umanità e dignità, utilizza parole che si confanno a un politico appassionato e serio come lui. Siamo convinti che saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti contestati. Per noi il garantismo non e’ un dogma, ma una vocazione naturale. Per questo motivo, Forza Italia gli è vicina nel momento difficile che supererà con tenacia, coraggio e dedizione al lavoro, da sempre sue qualità». Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

«La trasparenza amministrativa che unanimemente gli si riconosce e che è sempre stato il focus del suo agire politico, assicura che tutto verrà chiarito in un tempo si spera brevissimo»: così Filippo Mancuso (Lega), presidente del Consiglio regionale. Al presidente Roberto Occhiuto, persona che ha sempre anteposto il massimo rigore e il rispetto della legalità nella gestione della cosa pubblica, esprimo sentimenti di sincera solidarietà e, insieme, la certezza che saprà dimostrare la sua assoluta estraneità alle contestazioni mossegli. Andiamo avanti, per garantire alla Calabria reali prospettive di sviluppo, con serenità e tranquillità!».

