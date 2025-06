SS 106, abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Peristeri a Palizzi

I lavori sulla “Jonica”

PALIZZI L’Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha abbattuto l’ultimo diaframma – struttura utilizzata per sostenere scavi artificiali – della nuova galleria “Peristeri”, nell’ambito dei lavori di realizzazione della variante all’abitato di Palizzi, sulla statale 106 Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Nello specifico, è previsto il completamento a quattro corsie fra lo svincolo di Bova Marina Sud, in località Torrevarata, e lo svincolo di Palizzi Marina est, in località Stravo. L’intervento consiste nella realizzazione della carreggiata di valle, rimasta incompiuta a seguito della precedente rescissione contrattuale, in modo da completare la nuova infrastruttura in variante, affiancando la nuova carreggiata a quella di monte già realizzata e aperta al traffico nel luglio 2019, con circolazione temporanea a doppio senso di marcia. La sezione stradale complessiva finale avrà una larghezza pavimentata di ogni piattaforma pari a 9,75 m, con due corsie di marcia da 3,75 m ognuna, banchina destra di 1,75 m e banchina sinistra di 50 cm. Nell’intervento della carreggiata di valle, inoltre, è previsto il completamento di due viadotti e quattro gallerie naturali, oltre ad alcune opere d’arte minori e opere di sostegno. Le opere maggiori presenti in quell’area e in parte da completare restano la Galleria Palizzi Marina di Valle, Viadotto Fiumara di Palizzi, la Galleria Ambusena, la Galleria Peristeri, la Galleria S. Antonino e il Viadotto Simmero. L’avanzamento dei lavori è di circa il 57% e l’ultimazione è prevista a luglio 2026.

