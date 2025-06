«Dai partiti mi aspetto profili di alta qualità e competenti, altrimenti dirò di no»

la cerimonia

LAMEZIA TERME «Dai partiti della coalizione mi attendo profili di alta qualità. Se non sono di alta qualità non saranno accolti». Lo ha detto il neo sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, subito dopo la sua proclamazione al tribunale, parlando con i giornalisti con riferimento al tema della formazione della prima Giunta comunale. Con lo scambio della fascia tricolore nella sala del Consiglio comunale Mario Murone è diventato ufficialmente sindaco di Lamezia Terme.

L’intervento dopo la proclamazione

«Essere qui – ha esordito Murone nel suo intervento – mi emoziona tantissimo e mi aiuta molto, perché è come se partissi dalla mia casa (Murone è avvocato, ndr) per andare a fare qualcosa di diverso. È un percorso che continua nella tutela dei diritti e di quello che noi sintetizziamo definendolo bene comune. La nostra attività amministrativa sarà sicuramente improntata alla legalità, alla trasparenza, alla necessità di rispondere in maniera pronta, immediata, diretta alle esigenze dei cittadini. Il bene comune ci deve guidare: potremmo fare degli errori, e sicuramente li faremo, ma non ci mancano la passione e l’aspirazione a rilanciare la città di Lamezia. Non manca a me né ai 144 candidati che mi hanno accompagnato in questa magnifica e splendida galoppata elettorale. Spero – ha aggiunto il sindaco di Lamezia Terme – che troveremo nell’opposizione la stessa disponibilità: noi abbiamo una prospettiva di grande apertura nei confronti di tutti i componenti del Consiglio comunale e speriamo che questa apertura sia raccolta e sia sviluppata in senso produttivo, non come momento di aggressione o di contrasto ingiustificato». Murone ha poi aggiunto: «Ci aspettiamo che anche la stampa ci dia una mano, perché sono state diffuse notizie che non sempre erano rispondenti alla realtà. Auspichiamo una stampa veramente imparziale perché in questa campagna elettorale ha perso la bussola del proprio compito, cioè quello di informare in maniera corretta. Il mio è un appello all’unità della città. Quello che è stato è stato: abbiamo una prospettiva nuova, un futuro completamente diverso da costruire. Quello che noi dobbiamo dare ai nostri cittadini è il senso di serenità e di disponibilità a risolvere i problemi che sono già tanti e che eventualmente si creeranno di volta in volta. Dobbiamo lavorare tutti insieme per la realizzazione del bene comune».





Il “nodo” Giunta

Tra i temi “caldi” quello della composizione della Giunta comunale: «Come ho già detto, la squadra di governo – ha sostenuto Murone – sarà composta anche con l’indicazione delle forze politiche che mi hanno appoggiato. Io so già quello che farò, ma lo dirò solo quando sapremo tutti insieme cosa sarà deciso. Dai partiti della coalizione mi attendo profili di alta qualità. Se non lo sono non saranno accolti. Ovviamente mi aspetto profili che devono essere attinenti alla materia per cui verranno indicati: da qui sceglierò il soggetto che poi rivestirà la carica dell’assessore. Se queste condizioni si verificheranno indicheremo gli assessori, altrimenti farò da solo». Alla cerimonia di proclamazione di Murone hanno partecipato i familiari del neo sindaco, tra cui il fratello Salvatore, magistrato, e molti componenti della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni. Presenti anche Gianpaolo Bevilacqua, candidato sindaco indipendente “sorpresa” del primo turno, con alcuni componenti del suo schieramento. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato