Isola Capo Rizzuto, 26enne arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale

i controlli

ISOLA CAPO RIZZUTO I carabinieri della tenenza di Isola di Capo Rizzuto (KR) hanno arrestato in flagranza un uomo di origini moldave accusato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I militari della tenenza, attivati da una segnalazione giunta alla centrale operativa, si sono recati immediatamente in un supermercato della cittadina dove, poco prima, un giovane, dopo aver prelevato della merce dagli scaffali e averla messa nei due zaini che aveva con sé, aveva tentato di allontanarsi dall’esercizio pubblico. Allertato dal sistema antitaccheggio, un addetto alla sicurezza aveva tentato di fermare l’uomo, che per assicurarsi la fuga lo aveva colpito con una testata. Allo stesso modo l’uomo ha opposto resistenza anche ai carabinieri, giunti in quel momento, che l’hanno bloccato e accompagnato presso la tenenza. La refurtiva recuperata è stata subito restituita al supermercato. Al termine di tutti i necessari accertamenti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. La soglia d’attenzione dei Carabinieri, anche per i reati e gli illeciti quotidiani, rimane elevata su tutto il territorio provinciale, come testimoniano anche episodi come questo.