Lamezia, oggi la proclamazione a sindaco di Murone

il doppio appuntamento

LAMEZIA TERME Dopo la vittoria sancita al ballottaggio, oggi pomeriggio è prevista la cerimonia di proclamazione a sindaco di Mario Murone. Appuntamento alle ore 16, presso l’atrio del Palazzo di Giustizia di Lamezia Terme. Dopo la proclamazione, come da prassi, ci sarà la cerimonia di consegna formale ed ufficiale della fascia tricolore tra il primo cittadino uscente, Paolo Mascaro, e il nuovo sindaco lametino. L’appuntamento, in questo caso, è previsto subito dopo la proclamazione presso la “Sala Luisi” della Casa Comunale, in Via Senatore Arturo Perugini.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato