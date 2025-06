Occhiuto indagato, il centrodestra: «Nessun dubbio sulla sua estraneità» – LE REAZIONI

la solidarietà

«La trasparenza amministrativa che unanimemente gli si riconosce e che è sempre stato il focus del suo agire politico, assicura che tutto verrà chiarito in un tempo si spera brevissimo. Al presidente Roberto Occhiuto, persona che ha sempre anteposto il massimo rigore e il rispetto della legalità nella gestione della cosa pubblica, esprimo sentimenti di sincera solidarietà e, insieme, la certezza che saprà dimostrare la sua assoluta estraneità alle contestazioni mossegli. Andiamo avanti, per garantire alla Calabria reali prospettive di sviluppo, con serenità e tranquillità!». Così in una nota Filippo Mancuso, commissario della Lega in Calabria e presidente del Consiglio Regionale.

Giuseppe Mangialavori

«Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza al presidente Roberto Occhiuto. Chi conosce Roberto, e chi ha avuto modo di lavorare al suo fianco, sa bene con quanta serietà, rigore e trasparenza abbia guidato, in questi anni, la nostra Regione. La Calabria ha bisogno di istituzioni solide e credibili, e Roberto Occhiuto ha dimostrato, giorno dopo giorno, di essere all’altezza di questa responsabilità. Anche questa volta saprà dimostrare di essere nel giusto. Avanti Roberto!». Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori.

Stefano Benigni

«Esprimo piena solidarietà al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, raggiunto da un avviso di garanzia. Conosco bene Roberto e sono assolutamente certo della sua integrità e onestà. Mi auguro che la vicenda possa chiarirsi nel più breve tempo possibile, e che Roberto possa proseguire nel suo impegno per la Calabria. Gli mando un abbraccio forte». Lo scrive in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

Elisabetta Casellati

«Ho la fortuna di conoscere il Presidente Roberto Occhiuto da molti anni e so che è una persona onesta, che lavora con passione e integrità. Mi auguro che le indagini chiariscano rapidamente quanto accaduto. Chi lo conosce veramente non può avere dubbi sulla sua estraneità». Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.

Raffaele Nevi

«Mi dispiace molto per Roberto Occhiuto ma sono certo che questa assurda vicenda dell’avviso di garanzia lo farà uscire ancora più forte di prima. Intanto l’abbraccio più affettuoso a lui e ai suoi cari da parte di tutta la nostra comunità politica. Conosciamo bene Roberto e siamo certi della sua estraneità ai fatti. La speranza è che gli inquirenti facciano chiarezza nel più breve tempo possibile. Forza Roberto!». Lo scrive in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

Paolo Zangrillo

«Roberto Occhiuto non è solo un amico: è una persona corretta, leale, con un profondo senso delle istituzioni». Lo dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che prosegue: «Un esponente politico appassionato, un amministratore capace e rigoroso, che ha sempre lavorato con serietà alla guida della Regione Calabria. Non ho alcun dubbio sulla sua innocenza e confido pienamente che le indagini chiariranno ogni cosa. A Roberto va tutta la mia vicinanza e il mio sostegno, senza esitazioni. Forza Roberto!», conclude Zangrillo.

Licia Ronzulli

«La mia totale vicinanza e solidarietà a Roberto Occhiuto. Chiunque conosca lui, la sua onestà, l’integrità e la passione con cui svolge l’incarico di governatore della Calabria, non può avere il minimo dubbio sulla sua totale estraneità a ciò che gli viene contestato. Ci auguriamo perciò che questa vicenda si concluda nel più breve tempo possibile». Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

Maurizio Gasparri

«Roberto Occhiuto è al di sopra di ogni possibile sospetto. Politico e amministratore di livello indiscutibile, fa bene a reagire con veemenza a contestazioni senza senso. Esigere chiarezza con rapidità. Gli onesti vanno valorizzati, non aggrediti». Lo scrive su X il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.